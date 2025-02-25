Продажи книг Пушкина в Казани выросли на 14% за год

Также в пятерку самых востребованных авторов вошли Достоевский, Тургенев, Лермонтов и Гоголь

Фото: Динар Фатыхов

В Казани резко вырос спрос на книги русских классиков. В 2024 году их продажи на «Авито» увеличились в два раза по сравнению с 2023 годом. В январе 2025 года тенденция сохранилась: жители города купили вдвое больше таких книг, чем за тот же период прошлого года. Наибольший интерес вызвали произведения Пушкина, Достоевского и Тургенева.

Отдельно вырос спрос на книги Пушкина. В 2024 году их продажи увеличились на 14% относительно 2023 года. В январе 2025 года рост сохранился на том же уровне. Аналитики «Авито» отмечают, что вместе с увеличением спроса растет и предложение. Это привело к снижению средней стоимости изданий на 10% за год. Также в пятерку самых востребованных авторов вошли Достоевский, Тургенев, Лермонтов и Гоголь. Все они представляют так называемый Золотой век русской литературы.

Тренд на русскую классику наметился еще в 2024 году. Тогда больше всего выросли продажи книг Александра Грина — на 65% относительно 2023 года. Книги Куприна стали покупать на 33% чаще. Тургенев показал рост на 16%.

В январе 2025 года самым быстрорастущим автором стал Тургенев: его книг купили в два раза больше, чем год назад. На втором месте Лермонтов с ростом продаж на 38%, на третьем — Гоголь с 33%. В топ-5 также вошли Достоевский (+23%) и Пушкин (+14%).

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Екатерина Петрова