Совфед одобрил продление программы маткапитала до 2030 года

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Комитет Совфеда по социальной политике поддержал законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года. Закон будет рассмотрен на пленарном заседании верхней палаты парламента 26 февраля. Об этом сообщили в ТАСС.

Решение о продлении программы приняли после поручения президента России Владимира Путина, данного в рамках послания Федеральному собранию. Документ, внесенный правительством России в Госдуму в декабре 2024 года, дополняет закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

С 2007 года семьи с детьми имели возможность получать материальную поддержку при рождении или усыновлении второго ребенка, если ранее они не пользовались этой программой. В 2020 году программа материнского капитала была расширена, и теперь она распространяется на первого ребенка.

В 2024 году размер выплат составил 630 тыс. рублей за первого ребенка и 833 тыс. рублей за второго.

На реализацию закона из бюджета планируется выделить более 2,7 трлн рублей в период с 2027 по 2030 год.

Напомним, что в Госдуме предложили сделать бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных предложили в Госдуме. В ряде регионов выдвигается множество инициатив и предложений относительно расширения перечня мер соцподдержки для молодых матерей.

Матвей Гавриков