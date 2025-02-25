Суд вынес приговор жителю Подмосковья за подготовку терактов и шпионаж

Фото: Максим Платонов

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Домодедово, который готовил теракты на территории Центрального федерального округа. Мужчину задержали после того, как он передал украинским кураторам координаты российского зенитного комплекса под Подольском. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

Следствие установило, что в апреле 2024 года злоумышленник произвел фото— и геолокационную съемку объекта ПВО ВКС России. Полученные данные он отправил украинской стороне для наведения беспилотников.

Помимо этого, в 2017 году он контрабандным путем завез оружие с Украины, которое хранил у себя дома. Также он занимался хранением боеприпасов, планируя атаки на инфраструктурные объекты, военные части и железнодорожные коммуникации в Московском регионе и соседних областях.

По совокупности преступлений, включая приготовление к террористическому акту, содействие терроризму, контрабанду и незаконное хранение оружия, суд назначил ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа 150 тыс. рублей.

Матвей Гавриков