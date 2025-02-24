Олимпийский комитет России отсудил у МОК 5 млн франков

Ранее ОКР уже оспаривал в швейцарских судах решения МОК, в том числе и рекомендации в отношении российского спорта

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийский комитет России (ОКР) отсудил у Международного олимпийского комитета (МОК) 5 млн швейцарских франков за 2022 год, заявил министр России и глава национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Матч ТВ».

— Если нас отстраняют от Олимпийских игр 2026 года — мы судимся. Сейчас отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 год — почти 5 млн швейцарских франков. Надо вести диалог с международными организациями в юридическом ключе, — сообщил Дегтярев. — В полном составе на игры в 2026 году попасть будет сложно и практически невозможно из‑за отборов, но максимально много наших атлетов туда поедет. Мы для этого делаем все.

Ранее ОКР неоднократно оспаривал в швейцарских судах решения МОК, в том числе и рекомендации в отношении российского спорта. С отдельными исками в швейцарские суды обращались российские федерации по разным видам спорта.

Дарья Беззубова