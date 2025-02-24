Против жителя Чистополя возбудили уголовное дело за хранение полкило наркотиков
В Чистополе полиция в ходе обыска частного дома изъяла наркотические вещества у ранее судимого 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Как заключили эксперты, подозреваемый хранил дома вещества общей массой 496,6 грамма.
Мужчина свою вину признал и уверял, что хранил растения только для собственного употребления, без цели сбыта.
В отношении чистопольца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ «незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ». По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.
Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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