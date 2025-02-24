Глава МВД России поздравил коллег с повышением в званиях

На торжественной церемонии глава МВД России генерал полиции страны Владимир Колокольцев поздравил своих коллег с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава. Соответствующий указ в преддверии Дня защитника Отечества подписал российский президент Владимир Путин, сообщает официальный представитель министерства Ирина Волк.

Колокольцев в ходе церемонии подчеркнул, что в условиях специальной военной операции личный состав Министерства вносит достойный вклад в защиту национальных интересов России.

— Силами полиции на освобожденных территориях контролируется оперативная обстановка, обеспечивается правопорядок, ведется напряженная работа по пресечению и раскрытию преступлений, — сказал он.

Министр обратился к руководителям подразделений:

— Кадровая ситуация далеко не простая. На вас самих, на ваших подчиненных ложится колоссальная нагрузка. Рассчитываю на ваш профессионализм, организаторские способности, управленческий опыт, умение правильно расставлять приоритеты. Решение Главы государства является высокой оценкой качества работы Министерства в целом. Долг каждого из нас это доверие оправдать.

Напомним, в званиях повысили министра внутренних дел Татарстана Дамира Сатретдинова и его заместителя Фяргата Мухаметзянова. Сатретдинову присвоили звание генерал-лейтенанта полиции, а Мухаметзянову — генерал-майора внутренней службы.

Елизавета Пуншева