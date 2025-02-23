В Татарстане назвали лауреатов конкурса на премию Минкульта РТ имени Баки Урманче

Сегодня, в день рождения основоположника татарского профессионального изобразительного искусства Баки Урманче, в Татарстане назвали лауреатов конкурса на соискание премии Минкульта РТ его имени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В номинации «Графика» лауреатами стали Регина Маврина и Гульназ Исмагилова, в номинации «Декоративное искусство» — Хамит Латыпов, а в номинации «Теория и история искусства, критика, искусствознание» — Лилия Саттарова и Дина Хисамова.

В этом году в номинациях «Живопись» и «Скульптура» претендентов избирать не стали. Это было единогласное решение комиссии конкурса, подчеркнули в Минкульте.

Напомним, в Казани в галерее «Хазинэ» на первом этаже открылись сразу две выставки. Одна представляет произведения, выдвинутые на соискание премии Минкульта РТ имени Баки Урманче. В соседних залах — отчетная выставка Союза художников России в Татарстане. Несколько десятков работ уместились в небольшом пространстве, как и множество гостей. Новый глава Союза Рабис Саляхов пообещал, что итоги работы экспозиций обсудят в конце февраля, когда будет вручаться премия.

Галия Гарифуллина