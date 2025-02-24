Джошуа Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», ранее его связывали с «Ак Барсом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо продлил контракт с уфимским клубом. Об этом заявил сам канадский хоккеист.
Ранее некоторые источники сообщали об интересе к Ливо со стороны казанского «Ак Барса».
— Все уже решено — я подписал с «Салаватом» новый контракт на два года, — сказал Ливо «Спорт-Экспрессу».
Ливо является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Форвард «Салавата Юлаева» забил 41 шайбу и отдал 24 голевые передачи в 52 матчах турнира.
Для Ливо нынешний сезон уже второй в составе уфимского клуба. Действующий контракт канадца с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до конца мая 2025 года.
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