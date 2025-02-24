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Джошуа Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», ранее его связывали с «Ак Барсом»

11:31, 24.02.2025
Джошуа Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», ранее его связывали с «Ак Барсом»
Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо продлил контракт с уфимским клубом. Об этом заявил сам канадский хоккеист.

Ранее некоторые источники сообщали об интересе к Ливо со стороны казанского «Ак Барса».

— Все уже решено — я подписал с «Салаватом» новый контракт на два года, — сказал Ливо «Спорт-Экспрессу».

взято с сайта ak-bars.ru

Ливо является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Форвард «Салавата Юлаева» забил 41 шайбу и отдал 24 голевые передачи в 52 матчах турнира.

Для Ливо нынешний сезон уже второй в составе уфимского клуба. Действующий контракт канадца с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до конца мая 2025 года.

Зульфат Шафигуллин

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