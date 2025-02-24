Татарстан занял 74-е место по закредитованности населения

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2024 года Тува стала регионом с наибольшей закредитованностью населения в России. В то же время Татарстан занял 74-е место в этом рейтинге. Жители Тувы больше всего задолжали банкам, в то время как в Ингушетии и Крыму показатели закредитованности оказались наименьшими. Об этом сообщили в РИА «Новости».

На 1 января 2025 года общий долг россиян перед банками достиг 34,9 трлн рублей. За последний год он увеличился на 5,5%, что составляет 1,8 трлн рублей. Это один из самых низких темпов роста задолженности за последние годы. Для сравнения, в 2016 году долг составлял чуть менее 11 трлн рублей, и с тех пор он утроился.

В Татарстане среднедушевой долг на начало 2025 года составил 538,3 тыс. рублей, соотношение долга к годовой зарплате в регионе составило 70,5%. За последний год задолженность на одного человека увеличилась на 48,8 тыс. рублей.

Напомним, что в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 140,2 тыс. рублей, что является самым низким показателем за весь год. Татарстан занял шестое место среди 30 регионов-лидеров по объему выданных потребительских кредитов с показателем 198,6 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина