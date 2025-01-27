Татарстан стал шестым по размеру потребкредитов, показав снижение на 21,3%

Фото: Максим Платонов

В декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 140,2 тыс. рублей, что является самым низким показателем за весь год. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 1,6% меньше, чем в ноябре — 142,5 тыс. рублей. Примечательно, что средний чек по потребительским кредитам снижается уже шестой месяц подряд.

Татарстан занял шестое место среди 30 регионов-лидеров по объему выданных потребительских кредитов с показателем 198,6 тыс. рублей. Однако стоит отметить, что в республике наблюдается значительное снижение среднего чека по сравнению с серединой 2024 года — на 21,3%.

Лидерами по среднему размеру выданных потребительских кредитов в декабре 2024 года стали Москва — 218,6 тыс. рублей, Санкт-Петербург — 187,7 тыс. рублей и Ханты-Мансийский АО — 182,7 тыс. рублей.

Наибольшее сокращение среднего чека потребкредита по сравнению с серединой года продемонстрировали Нижегородская область (-33,5%), Республика Саха (Якутия) (-32%) и Новосибирская область (-30,7%).

Рената Валеева