Российские войска взяли под контроль Новолюбовку в ЛНР
Российские войска группировки «Запад» освободили населенный пункт Новолюбовка, расположенный в ЛНР. Об этом сообщили в официальной сводке Министерства обороны.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.
Также в Минобороны сообщили о сбитом самолете МиГ-29 воздушных сил Украины.
Ранее российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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