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Российские войска взяли под контроль Новолюбовку в ЛНР

12:44, 22.02.2025
Российские войска взяли под контроль Новолюбовку в ЛНР
Фото: Максим Платонов

Российские войска группировки «Запад» освободили населенный пункт Новолюбовка, расположенный в ЛНР. Об этом сообщили в официальной сводке Министерства обороны.

— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также в Минобороны сообщили о сбитом самолете МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Зульфат Шафигуллин

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