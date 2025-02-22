Сергаева — новый главный тренер сборной России по художественной гимнастике

Фото: предоставлено Валерией Мухиной

Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров объявил Татьяну Сергаеву новым главным тренером сборной страны по художественной гимнастике. Назначение было объявлено на церемонии закрытия чемпионата России в Москве.

Должность главного тренера сборной оставалась вакантной после отставки Ирины Винер. Прежний руководитель команды работала на своем посту с 2001 года.

— Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы, — заявил Олег Белозеров.

Сергаева является заслуженным тренером России с 1997 года. Последние 17 лет специалист работала старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.

Зульфат Шафигуллин