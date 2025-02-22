Сергаева — новый главный тренер сборной России по художественной гимнастике
Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров объявил Татьяну Сергаеву новым главным тренером сборной страны по художественной гимнастике. Назначение было объявлено на церемонии закрытия чемпионата России в Москве.
Должность главного тренера сборной оставалась вакантной после отставки Ирины Винер. Прежний руководитель команды работала на своем посту с 2001 года.
— Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы, — заявил Олег Белозеров.
Сергаева является заслуженным тренером России с 1997 года. Последние 17 лет специалист работала старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.