Гатиятулин объяснил отсутствие Петана в игре с «Нефтехимиком»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о травме форварда Ника Петана. Канадский нападающий потерял место в составе в игре с «Нефтехимиком» (3:2ОТ) в Казани.

— Ник вышел на матчи, но у него всё же есть повреждение, которое его беспокоит. И он не может пока играть в полную. Обсуждаем момент с медицинским штабом, возможно, отправим его на дополнительное обследование, — сказал Гатиятулин.

Петан выступает за «Ак Барс» с лета прошлого года, перейдя из клуба одной из лиг Северной Америки. В составе казанцев форвард забил 11 шайб и отдал 28 голевых передач в 41 матче.



Канадский нападающий Петан пропустил поединок с «Нефтехимиком» в пятницу. До этого хоккеист провел всего три игры после восстановления от прежней травмы.

Подробнее о матче с «Нефтехимика» и досрочном выходе «Ак Барса» в плей-офф читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин