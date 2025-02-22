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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

06:49, 22.02.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Фото: Максим Платонов

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В последний раз подобные ограничения в татарстанских аэропортах вводились 19 февраля.

Зульфат Шафигуллин

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