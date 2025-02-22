В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Фото: Максим Платонов

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В последний раз подобные ограничения в татарстанских аэропортах вводились 19 февраля.

Зульфат Шафигуллин