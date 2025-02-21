В Казани на Горьковском шоссе столкнулись два авто — в больницу доставили ребенка
В Казани на Горьковском шоссе Lada Granta совершила наезд на остановившуюся Lada Vesta. В результате столкновения пострадал ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Уточняется, что ориентировочно в 15.50 21-летний водитель Granta не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившуюся Vesta. Автомобиль встал из-за неисправности, 50-летний водитель выставил знак аварийной остановки.
В результате аварии пассажира Vesta, 8-летнего мальчика, с диагнозом СГМ под вопросом и ушибом затылочной области доставили в ДРКБ. После оказания медицинской помощи его вернули родителям.
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