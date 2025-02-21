Ильшату Аминову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» генеральному директору ТНВ Ильшату Аминову. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Медали ордена также удостоены руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев, директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов и начальник Управления ЗАГС, в прошлом первый заместитель руководителя «Татмедиа» Эльвира Ахметова.
Кроме того, заместитель руководителя агентства «Татмедиа» Дмитрий Перевезенцев получил благодарственное письмо президента России.
Минниханов также вручил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» министру спорта Татарстана Владимиру Леонову. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» было присвоено заместителю Леонова Ильдару Садриеву.
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