Путин утвердил состав совета по реализации демографической политики

Фото: Олег Тихонов

Российский президент Владимир Путин утвердил состав совета по реализации демографической политики, который возглавит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов.

Заместителем Матвиенко станет вице-премьер России Татьяна Голикова.

В состав совета также вошли председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, президент РАН Геннадий Красников, глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, зампред Госдумы Анна Кузнецова, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, заммэра Москвы Анастасия Ракова, глава РСПП Александр Шохин, глава АСИ Светлана Чупшева и другие.

Напомним, Владимир Путин образовал Совет по демографической и семейной политике в декабре прошлого года. В частности, в обязанности совета будут входить разработка рекомендаций для президента по улучшению демографической ситуации и мониторинг реализации мероприятий, запланированных в рамках Десятилетия детства.



Елизавета Пуншева