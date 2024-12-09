Путин образовал Совет по демографической и семейной политике
Президент России Владимир Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, в обязанности совета будет входить разработка рекомендаций для президента по улучшению демографической ситуации и мониторинг реализации мероприятий, запланированных в рамках Десятилетия детства. В течение месяца Матвиенко должна представить на рассмотрение проект положения о совете и предложения по составу его участников.
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