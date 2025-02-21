Российское правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

Фото: Максим Платонов

Российское правительство предоставило льготы на оплату электроснабжения для некоторых категорий граждан. Так, жители жилых и садовых домов, оборудованных электроотопительными установками, смогут оплачивать электричество по прежним тарифам, даже если превысят максимальный норматив энергопотребления в 1,8 раза. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве напомнили, что с этого года в России введена дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления при наличии перекрестного субсидирования. Максимальное значение объемов потребления электрической энергии в первом диапазоне составляет не более 3900 кВт·ч в месяц, во втором — от 3900 до 6000 кВт·ч в месяц, в третьем — более 6000 кВт·ч в месяц.



При этом в тех регионах, где газификация не превышает 5%, местные власти зимой могут расширить диапазоны для определения максимума энергопотребления при сохранении того же тарифа на оплату. С этой целью для первого и второго диапазонов в январе — апреле 2025 года они могут применить сезонный коэффициент 1,8.

— Изменения обусловлены тем, что в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера в населенных пунктах и садовых товариществах есть домовладения, оборудованные электроотопительными установками, поэтому граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления, — пояснили в Кабмине.

Напомним, также с 1 марта в российских регионах запретят начислять плату за отопление равномерно в течение года. Начисления должны будут происходить строго в отопительный сезон.

Елизавета Пуншева