В Госдуме напомнили об изменении порядка оплаты за отопление с 1 марта

Фото: Маргарита Головатенко

С 1 марта в российских регионах запретят начислять плату за отопление равномерно в течение года. Начисления должны будут происходить строго в отопительный сезон, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Подобное нововведение вносится с целью повышения прозрачности оплаты услуг за отопление.

— С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета, — сказал Якубовский РИА «Новости».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Якубовского, у нововведения есть некоторые минусы. В том числе повышение счетов в холодные периоды года.

Форма оплаты равномерными ежемесячными платежами сохранится в регионах, которые уже перешли на подобную схему работы. При этом дальнейшие изменения ограничат постановлением правительства РФ.

В Татарстане плата за отопление подлежит начислению в течение отопительного периода.



Ранее жители одной из многоэтажек в Казани возмутились высокими счетами за отопительные услуги.

Зульфат Шафигуллин