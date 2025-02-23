Исследование: большинство мужчин Татарстана имеют среднее профессиональное образование
Основная часть мужчин в Татарстане (63,5%) находится в трудоспособном возрасте и формирует значительный человеческий капитал для развития региона. Об этом говорится в исследовании Татарстанстата, подготовленного специально к 23 Февраля.
В структуре образования среди занятого мужского населения наблюдается следующая картина:
- Преобладает группа со средним профессиональным образованием (52,4%), что указывает на высокую квалификацию рабочих специальностей.
- Каждый третий мужчина обладает высшим образованием (30,4%), что обеспечивает регион квалифицированными специалистами и руководителями.
- 15,1% имеют среднее общее образование.
- Лишь 2% ограничились основным общим образованием.
- Полностью отсутствует категория лиц без основного общего образования.
Интересно отметить высокий уровень образованности мужчин Татарстана — более 80% имеют профессиональное образование различного уровня.
Соотношение возрастных групп также демонстрирует позитивную динамику:
- 21,2% моложе трудоспособного возраста указывает на хороший резерв молодых специалистов.
- 15,3% старше трудоспособного возраста сохраняют свой трудовой потенциал, передают опыт молодому поколению.
Такая структура возрастных групп и образовательного уровня позволяет сделать вывод о высоком потенциале мужского населения Татарстана.
Ранее эксперты на открытой лекции, посвященной теме «Управление поколением Z на промышленных предприятиях», сообщили, что работодатели испытывают большие трудности в привлечении на производственные предприятия молодых ребят, относящихся к поколению Z. Но проблема заключается в слабом представлении (восприятии) ими того, что такое завод и его среда, а не в самом предприятии как таковом.
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