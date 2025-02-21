В Татарстане на месяц введут ограничение движения для грузовиков по региональным дорогам

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 1 по 30 апреля введут ограничение движения для грузовиков по региональным дорогам. Это следует из проекта постановления Кабмина республики, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Подобные ограничения вводятся ежегодно, чтобы большегрузы не разбивали дороги весной.

Ограничения коснутся транспортных средств с грузом и без груза, нагрузка на ось которых превышает допустимые для проезда 6 тонн. Меры будут действовать на 381 участке дорог.

На этих участках установят дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Временное ограничение движения в весенний период не запрещает ездить по дорогам регионального значения, а лишь устанавливает предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа региональные дороги с асфальтобетонным покрытием закроют для ТС с тяжеловесными грузами при дневной температуре выше плюс 32°. Ограничения в летний период действуют только с 10.00 до 22.00.



Елизавета Пуншева