Мантуров: Россия изучит возможности возвращения ушедших компаний

Фото: Роман Хасаев

Россия изучит возможности возвращения компаний, ушедших с рынка страны. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

— Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности, и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения, — рассказал он журналистам на полях Форума будущих технологий.

Он напомнил, что в некоторых договорах по продаже иностранцами российских активов были заложены специальные условия — опцион на обратный выкуп.

— Но эти условия никто на сегодняшний день, даже предварительно, не обсуждал по возврату. Поэтому где-то это год, где-то это два, где-то это пять лет. Это в зависимости от тех условий, которые закладывались в соглашении, — отметил Мантуров.

Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что некоторые американские компании вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, этот процесс будет сложным, так как многие рыночные ниши уже заняты.

Елизавета Пуншева