В Татарстане 11 резидентов приостановили работу в ТОР

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 11 компаний приостановили свою деятельность в территориях опережающего развития (ТОР). Наибольшее число приостановок произошло в ТОР «Чистополь» (4 резидента), далее идут «Нижнекамск» (3), «Набережные Челны» (2) и «Менделеевск» (2). Об этом сообщили на коллегии Минэкономики республики.

Министр экономики республики Мидхат Шагиахметов призвал подробнее разобраться в причинах приостановки работы компаний.

Сейчас 23 резидента находятся на различных этапах развития: 11 в «Набережных Челнах», 7 в «Чистополе», 3 в «Менделеевске» и 2 в «Зеленодольске». Два резидента исключены из реестра — один из «Набережных Челнов» и один из «Менделеевска».

Шагиахметов подчеркнул, что местные власти должны активно помогать компаниям решать возникающие проблемы и поддерживать реализацию проектов.

Также министр предложил открыть в Казани представительство Российского экспортного центра (РЭЦ).



Анастасия Фартыгина