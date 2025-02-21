Мидхат Шагиахметов предложил открыть в Казани представительство Российского экспортного центра

Фото: Динар Фатыхов

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов предложил открыть в Казани представительство Российского экспортного центра (РЭЦ). Такое заявление он сделал в ходе совместного заседания Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в республике и коллегии Министерства экономики РТ.

Шагиахметов сообщил, что объем экспорта Татарстана в 2024 году достиг $12 млрд. Показатель составил 117,6% к уровню 2023 года. Республика заняла 7-е место в рейтинге регионов по объему полученной поддержки. Объем экспорта при поддержке РЭЦ составил $803,6 млн.

Напомним, Татарстан планирует значительно увеличить экспорт халяльной продукции, доведя его до $17 млн к 2025 году. Это на $3 млн больше по сравнению с ожидаемыми показателями 2024 года.

Галия Гарифуллина