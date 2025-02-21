В Казани каршеринговый автомобиль перевернулся после столкновения
На перекрестке улиц Назарбаева и Павлюхина в Казани в результате ДТП перевернулся каршеринговый автомобиль «Чери Тиго». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.
Водитель, 23-летняя женщина с трехлетним стажем, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Мицубиси Галант».
В результате удара автомобиль «Чери Тиго» перевернулся на крышу. Информация о пострадавших в аварии пока не поступала.
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