В Казани каршеринговый автомобиль перевернулся после столкновения

Фото: Динар Фатыхов

На перекрестке улиц Назарбаева и Павлюхина в Казани в результате ДТП перевернулся каршеринговый автомобиль «Чери Тиго». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Водитель, 23-летняя женщина с трехлетним стажем, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Мицубиси Галант».

В результате удара автомобиль «Чери Тиго» перевернулся на крышу. Информация о пострадавших в аварии пока не поступала.



Анастасия Фартыгина