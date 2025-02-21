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Игрок УНИКСА Исмаэль Бако вывел сборную Бельгии на Евробаскет-2025

09:37, 21.02.2025
Игрок УНИКСА Исмаэль Бако вывел сборную Бельгии на Евробаскет-2025
Фото: Мария Зверева

Сборная Бельгии обеспечила себе участие на Евробаскете-2025, уверенно обыграв команду Словакии со счетом 93:63. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ Лиги.

В результате этого матча бельгийцы стали обладателями трех побед в пяти стартовых играх квалификации.

Центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако провел на площадке 19,5 минуты и внес свой вклад в победу, набрав 12 очков (5 из 6 бросков с игры) и 7 подборов.

Анастасия Фартыгина

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