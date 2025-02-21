В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников
Россия намерена ввести обязательную маркировку звонков, сделанных через виртуальные телефонные станции. Это решение поможет защитить граждан и бороться с мошенничеством, сообщили в ТАСС.
Мошенники нередко используют виртуальные АТС, чтобы скрыть свое местоположение, что затрудняет их выявление. Новая мера позволит лучше отслеживать и идентифицировать звонящих, что должно снизить количество обманов.
Напомним, что, по данным Центробанка России, в 2024 году кибермошенники похитили у россиян 27,5 млрд рублей, что на 74% больше, чем годом ранее.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.