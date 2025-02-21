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В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников

09:26, 21.02.2025
В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников
Фото: Мария Зверева

Россия намерена ввести обязательную маркировку звонков, сделанных через виртуальные телефонные станции. Это решение поможет защитить граждан и бороться с мошенничеством, сообщили в ТАСС.

Мошенники нередко используют виртуальные АТС, чтобы скрыть свое местоположение, что затрудняет их выявление. Новая мера позволит лучше отслеживать и идентифицировать звонящих, что должно снизить количество обманов.

Напомним, что, по данным Центробанка России, в 2024 году кибермошенники похитили у россиян 27,5 млрд рублей, что на 74% больше, чем годом ранее.

Анастасия Фартыгина

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