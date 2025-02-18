Кибермошенники похитили у россиян рекордные 27,5 млрд рублей в 2024 году

Фото: Максим Платонов

По данным Центробанка России, в 2024 году кибермошенники похитили у россиян 27,5 млрд рублей, что на 74% больше, чем годом ранее. Об этом сказано в сообщении ЦБ в телеграм-канале.

Несмотря на значительный рост хищений, ЦБ отмечает увеличение эффективности предотвращения мошеннических операций. В 2024 году было предотвращено 72,17 млн попыток кражи денежных средств, что почти вдвое превышает показатель 2022 года (34,77 миллиона). Благодаря этому удалось спасти 13,5 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать законодательные изменения, направленные на повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав клиентов, ставших жертвами мошеннических схем.



Рената Валеева