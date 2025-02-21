«КОС-Синтез» сыграет в Казани с волгоградским «Спартаком» в матче Суперлиги

Очное противостояние прошлогодних финалистов чемпионата России по водному поло

Фото: Михаил Захаров

«КОС-Синтез» примет в Казани «Спартак-Волгоград» в матче 14-го тура чемпионата Суперлиги по водному поло. В прошлом сезоне команды играли в финале турнира, в котором казанцы завоевали чемпионский титул.

Игры пройдут 21 и 22 февраля в казанском бассейне «Оргсинтез» в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире матчи покажут в социальных сетях клуба.

«КОС-Синтез» лидирует в турнирной таблице Суперлиги в этапе сильнейших. Команда Евгения Ярощука проиграла два последних матча в Астрахани местному «Динамо», но сохранила первую строчку. Отрыв от астраханцев, идущих на втором месте, сократился до пяти очков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Спартак-Волгоград» занимает третью позицию в чемпионате Суперлиги. В активе команды Владимира Карабутова имеется 43 балла.

В текущем сезоне «КОС-Синтез» трижды обыграл волгоградцев в рамках турнира — 11:7, 17:6 и 11:4. При этом «Спартак» выиграл последний очный поединок с казанцами, переиграв действующего чемпиона страны дома со счетом 10:9.

Зульфат Шафигуллин