Сенат США утвердил Кэша Патела на пост директора ФБР

Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кэша Патела на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР). За Патела проголосовали 51 сенатор, против высказались 49. Об этом сообщили в ТАСС.

Пател, выдвинутый президентом Дональдом Трампом, займет пост на 10 лет. Он ранее занимал различные должности в администрации Трампа, включая советника в Совете национальной безопасности и руководителя аппарата министра обороны.

Пател известен как преданный сторонник Трампа и считает, что выборы 2020 года были украдены у республиканцев. Он также заявлял о необходимости реформирования ФБР и Минюста.

На слушаниях в Сенате он подчеркнул, что намерен восстановить верховенство закона в этих учреждениях, избегая политических влияний. Теперь ожидается, что Пател вскоре принесет присягу.

Анастасия Фартыгина