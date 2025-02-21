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Сенат США утвердил Кэша Патела на пост директора ФБР

08:28, 21.02.2025
Сенат США утвердил Кэша Патела на пост директора ФБР
Фото: скриншот из видео «FBI spin logo» с канала «finnibusa»

Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кэша Патела на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР). За Патела проголосовали 51 сенатор, против высказались 49. Об этом сообщили в ТАСС.

Пател, выдвинутый президентом Дональдом Трампом, займет пост на 10 лет. Он ранее занимал различные должности в администрации Трампа, включая советника в Совете национальной безопасности и руководителя аппарата министра обороны.

Пател известен как преданный сторонник Трампа и считает, что выборы 2020 года были украдены у республиканцев. Он также заявлял о необходимости реформирования ФБР и Минюста.

На слушаниях в Сенате он подчеркнул, что намерен восстановить верховенство закона в этих учреждениях, избегая политических влияний. Теперь ожидается, что Пател вскоре принесет присягу.

Анастасия Фартыгина

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