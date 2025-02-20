Агент опроверг интерес «Рубина» к капитану сборной Суринама

Фото: Динар Фатыхов

Капитан сборной Суринама Стефано Денсвил не получал предложений от «Рубина». Информацию об интересе казанского клуба опроверг агент Винни Хаартрехт.

Ранее некоторые источники связывали защитника Денсвила с «Рубином», который ищет усиление в центр обороны.

— Интерес «Рубина» к Денсвилу? Нет, это неправда. Никаких переговоров с этой командой не было, — сказал Хартрехт Sport24.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Зимнее трансферное окно в России закрывается в ночь на 21 февраля. После этого российские клубы смогут подписывать только свободных агентов, но при определенных условиях.

«Рубин» в текущее зимнее трансферное окно не подписал ни одного новичка. Ранее гендиректор казанцев Александр Айбатов заявил, что клуб может остаться без усиления на весеннюю часть сезона.

Зульфат Шафигуллин