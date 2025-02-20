Спрос на отдых в майские праздники в России за год вырос на 70%

Фото: Мария Зверева

Спрос на отдых в майские праздники 2025 года увеличился на 68% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Наиболее популярным внутренним направлением остается Сочи, в то время как из зарубежных стран лидирует Турция, куда планируют отправиться 57% туристов, забронировавших туры.

Эксперты подчеркивают, что удачное распределение выходных в начале мая позволяет россиянам планировать полноценный отдых без большого количества потерянных отпускных дней.

Средний чек на поездки в Турцию вырос с 194 тыс. до 237 тыс. рублей, в Египет — с 204 тыс. до 283 тыс. рублей. Внутри страны 6% туристов намерены провести майские праздники на отечественных курортах, с ростом цен на поездки, например, в Сочи, где средняя стоимость достигла 103 тыс. рублей.



Напомним, что в 2024 году ОАЭ посетили около 2 млн российских туристов. В России побывали более 67 тыс. граждан Эмиратов. Об этом говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.



Анастасия Фартыгина