В 2024 году ОАЭ посетили около 2 млн россиян

Фото: Мария Зверева

В 2024 году ОАЭ посетили около 2 млн российских туристов. В России побывали более 67 тыс. граждан Эмиратов. Об этом говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян принял Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече они обсудили вопросы сотрудничества стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

— Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданных — в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ, — уточняется в сообщении.

В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше, чем полгода назад.



Елизавета Пуншева