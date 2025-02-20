Роскомнадзор разблокировал сайт BestChange для обмена криптовалют

Фото: Мария Зверева

Роскомнадзор снова открыл доступ к сайту BestChange, который является популярным агрегатором криптообменников в России. Об этом сообщили в пресс-службе обменника.

Сайт был заблокирован 10 февраля. Это уже четвертый случай, когда BestChange сталкивается с блокировкой — ранее ресурс закрывали в 2017, 2019 и 2020 годах, но юристам удавалось добиться снятия ограничений.

Представители сервиса заявляют, что не получали никаких предупреждений перед очередной блокировкой. Причиной предыдущих запретов называли размещение информации о биткоинах, что якобы противоречит законам России.

Анастасия Фартыгина