Роскомнадзор разблокировал сайт BestChange для обмена криптовалют
Роскомнадзор снова открыл доступ к сайту BestChange, который является популярным агрегатором криптообменников в России. Об этом сообщили в пресс-службе обменника.
Сайт был заблокирован 10 февраля. Это уже четвертый случай, когда BestChange сталкивается с блокировкой — ранее ресурс закрывали в 2017, 2019 и 2020 годах, но юристам удавалось добиться снятия ограничений.
Представители сервиса заявляют, что не получали никаких предупреждений перед очередной блокировкой. Причиной предыдущих запретов называли размещение информации о биткоинах, что якобы противоречит законам России.
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