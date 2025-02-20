В России повысят максимальную сумму страхования вкладов до 2,8 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о повышении максимальной суммы страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Действующий порог был установлен в 2014 году, и, по мнению авторов инициативы, он не соответствует текущим экономическим условиям и уровню инфляции.

В пояснительной записке говорится, что с увеличением цен на товары и услуги и ростом числа граждан, которые хранят свои сбережения в банках, необходимость повысить гарантии сохранности средств стала актуальной.



Напомним, что на 1 января 2025 года объем вкладов населения в банках, работающих на территории Татарстана, достиг 1,2 трлн рублей (без учета средств на счетах эскроу).

Анастасия Фартыгина