ЦБ: в Татарстане объем банковских вкладов вырос до 1,2 трлн рублей

Фото: Анастасия Фартыгина

На 1 января 2025 года объем вкладов населения в банках, работающих на территории Татарстана, достиг 1,2 трлн рублей (без учета средств на счетах эскроу). Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.



Высокие ставки по рублевым вкладам сделали их особенно привлекательными для формирования сбережений. Более 96% накоплений в Татарстане хранится в национальной валюте.

— Ставки, которые сегодня предлагают банки, позволяют защитить сбережения от инфляции и приумножить их. Кроме того, вклады — это достаточно простой и понятный механизм. А средства на них застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей, — подчеркнул управляющий Отделением Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.

Также в Татарстане увеличилась сумма средств на эскроу-счетах. На 1 января 2025 года на счетах для приобретения жилья в строящихся домах находилось около 164 млрд рублей, что на 41% больше, чем годом ранее.



Напомним, что Центробанк России подвел первые итоги эксперимента по партнерскому финансированию, сообщив, что Татарстан стал лидером по объему сделок. По состоянию на сентябрь 2024 года портфель сделок составил 2,8 млрд рублей, из которых 43% относят на договоры купли-продажи с рассрочкой платежа, чаще всего используемые для покупки недвижимости, транспорта и оборудования.

Анастасия Фартыгина