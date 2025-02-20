США выступили против признания России агрессором на саммите G7

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США выступили против того, чтобы в совместном заявлении на G7 Россия была названа агрессором в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на западных чиновников.

На саммите, который пройдет 24 февраля, пока нет согласия по вопросу участия президента Украины Владимира Зеленского. Один из собеседников издания уточнил, что американская сторона блокирует формулировки, которые могли бы обозначить Россию как агрессора. Однако другие члены G7 продолжают работать над достижением компромисса.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции против России могут быть сняты, если Вашингтон сочтет это необходимым. Он подчеркнул, что сначала необходимо наладить экономические связи с Украиной и заручиться поддержкой американцев, прежде чем приглашать Россию к переговорам.

Накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, в которых приняли участие Сергей Лавров, Марко Рубио и другие высокопоставленные представители обеих стран. Делегации договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине и механизма консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. По данным Fox News, на встрече согласовали трехэтапный мирный план по Украине, однако позднее Сергей Лавров заявил, что это фейк.

