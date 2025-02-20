В Казани столкнулись две легковушки — виновника ДТП доставили в больницу

Фото: Динар Фатыхов

20 февраля, около 06.35, в Казани столкнулись Chevrolet Niva и Volkswagen Touareg. ДТП произошло на улице Магистральной, сообщили в Госавтоинспекции города.

Водитель Chevrolet — казанец с 33-летним стажем вождения — не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории. В результате автомобилист получил травмы различной степени. Его госпитализировали.

Напомним, 19 февраля на улице Бирюзовой автомобиль Lada Priora сбил 8-летнюю и 15-летнюю школьниц, которые возвращались домой. Водитель с 25-летним стажем в нарушение требований ПДД не пропустил их на пешеходном переходе. Девочек доставили в больницу.

Галия Гарифуллина