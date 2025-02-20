В Казани автомобиль сбил двух школьниц — их госпитализировали

Фото: Максим Платонов

19 февраля на улице Бирюзовой автомобиль Lada Priora сбил 8-летнюю и 15-летнюю школьниц, которые возвращались домой. Водитель с 25-летним стажем в нарушение требований ПДД не уступил им дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщили в Госавтоинспеции Казани, трагедия произошла примерно в 16.35. Автомобиль следовал по улице Бирюзовой со стороны улицы Л.Красикова в направлении улицы Привокзальной. Девочки получили травмы различной степени, их госпитализировали.

Автомобиль переместили на специализированную стоянку.

Напомним, 18 февраля на улице Клары Цеткин в Казани произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок. Водитель автомобиля Mitsubishi Carisma, 30-летний житель Советского района, двигаясь по улице Клары Цеткин в сторону Адмиралтейской, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю EXEED LX.

Галия Гарифуллина