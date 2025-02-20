Новости общества

15:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Отделения «Почты России» будут закрыты в Татарстане 23 февраля

12:36, 20.02.2025

Исключением станут подразделения, в которых открыты пункты выдачи заказов

Отделения «Почты России» будут закрыты в Татарстане 23 февраля
Фото: Максим Платонов

23 февраля в Татарстане не будут работать отделения «Почты России». Исключением станут подразделения, в которых открыты пункты выдачи заказов, сообщили в мэрии Казани.

Что касается 22 февраля, в этот день почтовые отделения закроются на час раньше. Пенсии и пособия татарстанцы получат по графику, согласованному с республиканским отделением Соцфонда России.

Напомним, в связи с тем, что День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье, постановлением правительства принято решение о переносе выходного дня с 23 февраля на четверг, 8 мая.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также