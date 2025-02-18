Жителей Татарстана ждут праздничные выходные весной 2025 года

Фото: Михаил Захаров

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана опубликовало производственный календарь на 2025 год, согласно которому жителей региона ожидают продолжительные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда и Дня Победы.

Перечень нерабочих праздничных дней на ближайшие месяцы:

23 февраля (День защитника Отечества);

8 марта (Международный женский день);

1 мая (Праздник Весны и Труда);

9 мая (День Победы).

В связи с тем, что День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье, постановлением правительства принято решение о переносе выходного дня с 23 февраля на четверг, 8 мая.

Международный женский день, отмечаемый в субботу, также влечет за собой перенос выходного дня с 8 марта на пятницу, 13 июня.

В этом году в России может появиться Всероссийский день футбола, который планируется внести в производственный календарь на 2025 год. Предложенная дата праздника — последняя суббота мая.

Рената Валеева