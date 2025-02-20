В Казани появится скульптура Зиланта

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Миславского появится скульптурная композиция, посвященная Зиланту. Об этом в ходе встречи с представителями татарской интеллигенции заявил мэр города Ильсур Метшин.

В творческую команду проекта входит художник Альфиз Сабиров. Его работы входят в частные собрания в таких городах, как Париж, Гренобль, Нью-Йорк, Лондон, Рига, Токио, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Красноярск.

Подробнее о том, какие еще идеи были озвучены на встрече, — в материале «Реального времени». В частности, на ней обсудили проблемы перевода вывесок, новый театральный фестиваль и здание «Сәләт» у нового театра Камала.



Галия Гарифуллина