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Экономика

В Татарстане ущерб от экономических преступлений составил свыше 2 млрд рублей

10:45, 20.02.2025
В Татарстане ущерб от экономических преступлений составил свыше 2 млрд рублей
Фото: Михаил Захаров

Средний размер взятки в Татарстане составил 495 тысяч рублей, сообщил министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов во время отчета в Госсовете.

По его словам, в прошлом году было раскрыто 2,3 тысяч преступлений экономической направленности, больше половины из них относятся в категории особо тяжких. Общий ущерб оценивается в 2,09 млрд рублей.

Луиза Игнатьева

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Экономика Татарстан

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