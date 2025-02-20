NBC: США могут включить в мирную сделку условие о включении Украины в НАТО

США могут включить в мирную сделку по Украине условие, согласно которому она получит членство в НАТО при нарушении Россией соглашения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

— Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, — это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение, — сказано в сообщении.

Напомним, вчера российский президент Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он положительно оценивает итоги переговоров между Россией и США, в которых приняли участие Сергей Лавров, Марко Рубио и другие высокопоставленные представители обеих стран. Делегации договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине и механизма консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях.

Галия Гарифуллина