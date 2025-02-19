Шуми Бабаев: «Ак Барс» сейчас не является лидером российского хоккея»
Хоккейный агент Шуми Бабаев считает, что «Ак Барс» потерял статус одного из лидеров российского хоккея. Такое мнение функционер высказал после четырех подряд поражений казанской команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
— «Ак Барс» сейчас не является лидером российского хоккея, и он не является топ-претендентом на Кубок. Поэтому надо немного более трезво оценивать положение дел. Четыре поражения кряду не значат абсолютно ничего, это говорит о том, что у команды временный спад. Казань играет в более интересный хоккей, чем раньше. Если они будут так двигаться, это все равно будет прогресс, — сказал Бабаев Metaratings.ru.
«Ак Барс» сейчас занимает 4-е место в Восточной конференции с 72 очками. Казанцы проиграли четыре матча подряд, потеряв вторую строчку в турнирной таблице. Команда до сих пор не гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.
«Ак Барс» является самым титулованным клубом в истории лиги, трижды завоевав Кубок Гагарина. В последний раз казанцы стали чемпионами КХЛ в 2018 году.
Ранее экс-тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был назван лучшим тренером в истории турнира по версии генеральных менеджеров клубов.
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