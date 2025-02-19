Шуми Бабаев: «Ак Барс» сейчас не является лидером российского хоккея»

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный агент Шуми Бабаев считает, что «Ак Барс» потерял статус одного из лидеров российского хоккея. Такое мнение функционер высказал после четырех подряд поражений казанской команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— «Ак Барс» сейчас не является лидером российского хоккея, и он не является топ-претендентом на Кубок. Поэтому надо немного более трезво оценивать положение дел. Четыре поражения кряду не значат абсолютно ничего, это говорит о том, что у команды временный спад. Казань играет в более интересный хоккей, чем раньше. Если они будут так двигаться, это все равно будет прогресс, — сказал Бабаев Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» сейчас занимает 4-е место в Восточной конференции с 72 очками. Казанцы проиграли четыре матча подряд, потеряв вторую строчку в турнирной таблице. Команда до сих пор не гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.



«Ак Барс» является самым титулованным клубом в истории лиги, трижды завоевав Кубок Гагарина. В последний раз казанцы стали чемпионами КХЛ в 2018 году.

Ранее экс-тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был назван лучшим тренером в истории турнира по версии генеральных менеджеров клубов.

Зульфат Шафигуллин