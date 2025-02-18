Экс-рулевой «Ак Барса» Билялетдинов признан лучшим тренером в истории КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Бывший главный наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов признан лучшим тренером в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам опроса генеральных менеджеров клубов. Соответствующее голосование в анонимном режиме провело издание «Спорт-Экспресс».

Билялетдинов занял в опросе безоговорочное первое место, получив 13 голосов. Вторыми в голосовании стали Боб Хартли, Валерий Белоусов и Игорь Никитин, набравшие по два балла.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Зинэтула Билялетдинов завоевал с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина, что является рекордом КХЛ. Также в качестве тренера специалист выигрывал со сборной России чемпионат мира.

Весной прошлого года Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» после провала в плей-офф Кубка Гагарина. Казанская команда вылетела в предыдущем розыгрыше турнира в первом раунде, уступив в серии «Автомобилисту».

Зульфат Шафигуллин