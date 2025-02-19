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Федерация футбола Татарстана утвердила расписание зимнего «Финала четырех»

15:27, 19.02.2025
Федерация футбола Татарстана утвердила расписание зимнего «Финала четырех»
Фото: Роман Хасаев

В Татарстане утвердили расписание «Финала четырех» зимнего чемпионата Татарстана по футболу. Об этом сообщает профильная федерация республики.

Матчи состоятся в манеже Центрального стадиона Казани 22 и 23 февраля. В борьбе за титул зимнего чемпиона республики сойдутся казанские «Динамо» и «Медиа Рубин», а также «Турбина-Строитель» из Набережных Челнов и «Нефтехимик» из Нижнекамска.

В пресс-службе федерации добавили, что в турнирной таблице «Финала четырех» уже учтены результаты матчей между клубами, сыгранные на предварительном этапе чемпионата.

Елизавета Пуншева

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