Федерация футбола Татарстана утвердила расписание зимнего «Финала четырех»
В Татарстане утвердили расписание «Финала четырех» зимнего чемпионата Татарстана по футболу. Об этом сообщает профильная федерация республики.
Матчи состоятся в манеже Центрального стадиона Казани 22 и 23 февраля. В борьбе за титул зимнего чемпиона республики сойдутся казанские «Динамо» и «Медиа Рубин», а также «Турбина-Строитель» из Набережных Челнов и «Нефтехимик» из Нижнекамска.
В пресс-службе федерации добавили, что в турнирной таблице «Финала четырех» уже учтены результаты матчей между клубами, сыгранные на предварительном этапе чемпионата.
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