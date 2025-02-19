В Бугульминском районе Татарстана откроется новый элеватор для хранения зерна

Летом 2025 года в Бугульминском районе Татарстана начнет работать новый элеваторный комплекс, который сможет одновременно хранить более 112 тыс. тонн зерна. Стоимость проекта составит около 3,8 млрд рублей. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Гендиректор АО «Август» Александр Усков сообщил, что элеватор будет принимать зерно нового урожая. Однако сейчас компания сталкивается с проблемами, связанными с подключением к железнодорожной инфраструктуре РЖД.

Он также уточнил, что в условиях высоких кредитных ставок, которые сейчас достигают 25% годовых, запуск новых крупных проектов становится невыгодным. Ранее компания брала кредиты под 3%, что позволяло рассчитывать на успешную экономику проектов, таких как молочные комплексы.

Напомним, что по итогам 2024 года экспорт российского зерна составил исторически рекордные 72 млн тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». В 2023 году этот показатель составил 68,6 млн тонн.



Анастасия Фартыгина