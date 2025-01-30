В ПФО благоустроят более 6 тыс. общественных пространств к 2030 году

Фото: Максим Платонов

В рамках II Всероссийского муниципального форума, который проходил в Татарстане, полпред президента России в ПФО Игорь Комаров объявил о планах по благоустройству более 6 тыс. общественных пространств в регионах округа к 2030 году.

Комаров подчеркнул, что с 2019 по 2024 год в рамках проекта «Комфортная городская среда» в ПФО уже благоустроено более 10 тыс. дворов и 6 тыс. общественных территорий. Кроме того, по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах и исторических поселениях реализовано почти 230 проектов.

По словам Игоря Комарова, удовлетворенность жителей благоустройством общественных территорий за последние пять лет увеличилась почти на 20%. Он подчеркнул, что в новом цикле нацпроектов к 2030 году в России планируется благоустроить около 30 тыс. общественных пространств.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, акцентировал внимание на значении муниципалитетов как основы государства. Он выразил благодарность руководству страны за поддержку и подчеркнул важность проведения форума для обмена опытом между регионами.

— Это не просто форум, где поговорили, — это конкретная учеба, — добавил он, заверив, что Татарстан готов делиться своим опытом в области благоустройства.

Анастасия Фартыгина